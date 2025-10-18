Un professore 3 Gassmann rilancia | educazione affettiva in classe

Alessandro Gassmann riporta in tv il professore più discusso di Rai1, mentre fuori dagli studi si accende il confronto su scuola ed educazione. Le sue parole, pronunciate ad Alice nella Città, toccano nervi scoperti e spingono a guardare la terza stagione con occhi nuovi: la classe è un laboratorio di vita, non un semplice set. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

professore 3 gassmann rilanciaAlessandro Gassmann torna in "Un professore 3", tutte le novità: «La scuola dei miei sogni guarda lontano» - «Sarebbe opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola, non possiamo demandare l'educazione sessuale ai nostri ragazzi alle piattaforme del ... Lo riporta msn.com

professore 3 gassmann rilanciaGassman torna in 'Un professore 3': "Educazione sessuale a scuola necessaria, non si può demandare ai porno" - "Sarebbe opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola, non possiamo demandare l'educazione sessuale ai nostri ragazzi alle piattafo ... msn.com scrive

professore 3 gassmann rilanciaUn Professore 3: ecco la data d'uscita della nuova stagione! - La nuova stagione, prossimamente in onda, sarà ricca di emozioni e colpi di scena. serial.everyeye.it scrive

