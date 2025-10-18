Un pranzo speciale per le autorità | a prepararlo i ragazzi del progetto Ristorando di Techne
I ragazzi speciali di Techne hanno cucinato per ospiti speciali come rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Un’esperienza significativa che ha intrecciato formazione, inclusione, identità territoriale e passione per la cucina, trasformandosi in un’occasione preziosa di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
