Un playground per Marco La dedica a Casa Virtus
Il playground di Casa Virtus Alfasigma, situato accanto alla storica palestra Porelli - da oltre quarant’anni casa degli allenamenti della società bianconera - è stato intitolato a Marco Lelli Ricci, giovane atleta di Granarolo scomparso in maniera prematura in un tragico incidente stradale nell’aprile del 2022. Marco ha vestito la maglia delle V nere fin da bambino, muovendo i primi passi nel mini basket fino ad arrivare nel settore giovanile. "La Virtus era come una seconda casa per lui – ricorda la mamma Silvia –. Questa palestra è stato un luogo che amava molto, un luogo in cui ha trascorso gran parte della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
