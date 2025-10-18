un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

D edicato alla fotografia internazionale, il Siena Awards Photo Festival 2025 ha in programma 10 mostre. Nel weekend, fino al 23 novembre. Siena Award Photo Festival, due mesi di fotografia globale X Leggi anche › “I grandi Autoritratti per Arte” a Milano e gli altri eventi da non perdere Torna a Genova, fino al 12 dicembre, il Festival dell’Eccellenza al Femminile. In programma 27 spettacoli, tra cui il progetto di Laura Curino Un altro lunedì. “Viaggia” da Cormòns (Gorizia) a Nova Gorica (Slovenia), dal 23 a l 26 ottobre 2025, il festival Jazz & Wine of Peace. Elio De Capitani ritorna al teatro di Arthur Miller come regista e interprete di Erano tutti miei figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

