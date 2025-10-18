Un patto per le politiche alimentari | Con il cibo coltiviamo la pace In 6 punti si rinnova l’intesa tra città

Cinque giorni di incontri, confronti, sessioni plenarie e visite sul campo, collaborazioni tra città e partner internazionali. È il Milan Urban Food Policy Pact Global Forum 2025 che si è chiuso ieri, con 500 delegati internazionali provenienti da 130 delle oltre 330 città firmatarie del “ Patto di Milano “. Insieme hanno approvato all’unanimità la “ Dichiarazione Finale di Milano ” che, confermando gli intenti e gli impegni originari dell’accordo siglato nel 2015, traccia le linee future e le prospettive del prossimo decennio. Resta come punto cardine il diritto al cibo come impegno di pace, sostenibilità e giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

