Un palazzo nobiliare in pieno centro a Cagli, quello di Mochi Zamperoli, in stato di fatiscenza. La gente lo guarda e commenta: evidenziando pericoli di sicurezza e apprensione per quanto è conservato all’interno. Il monumentale complesso è di proprietà della Provincia e dopo un lungo restauro di alcuni anni fa è in gestione al Comune di Cagli con al primo piano importanti spazi per biblioteca e giochi per bambini. Le persiane sono da anni molto fatiscenti con distacchi e cadute in una delle vie più transitate della città delle stecche in legno, cadute avvenute più di una volta con non pochi rischi per i passanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un palazzo in caduta libera. Infissi giù, l’umidità sale