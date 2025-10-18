Un nuovo film di Lupin III sta per arrivare!

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, è orgogliosa di annunciare l’arrivo nelle sale italiane di  Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il nuovo film diretto dal maestro  Takeshi Koike  ( Redline, Animatrix ). Dopo quasi trent’anni, il leggendario ladro gentiluomo torna protagonista di un  lungometraggio animato in 2D  che segna un evento atteso da generazioni di fan, un vero ritorno alle origini del mito di  Lupin III   e al suo spirito più autentico. Con uno stile visivo inconfondibile, che si riconosce già dal trailer e dal teaser poster, Takeshi  Koike prosegue la sua personale reinterpretazione dell’universo di  Lupin  The IIIRD,  dopo gli OVA che si concentrano maggiormente sui personaggi comprimari  La lapide di Jigen Daisuke,  Goemon Ishikawa getto di sangue  e  La bugia di Mine Fujiko. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

