Un murale per Nicola Gratteri accanto ad una scuola | La cultura rende liberi
Sulle pareti della scuola primaria Della Scala di Cinquefrondi, piccolo comune dell'entroterra calabrese, è apparso un murale dedicato a Nicola Gratteri. Il volto del magistrato, ritratto in toga, campeggia accanto all’ingresso dell’istituto con la scritta: “La cultura rende liberi”. A firmare l’opera è Sero-583p, tagger calabrese noto per il suo lavoro nel territorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
