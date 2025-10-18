Un murale di Gratteri davanti la scuola | ‘La cultura rende liberi’

Tempo di lettura: < 1 minuto  Un murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato realizzato sul muro esterno, accanto all’ingresso, della scuola elementare “ Della Scala” a Cinquefrondi, paese nell’interno della piana di Gioia Tauro. L’immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta “La cultura rende liberi”, e si trova in un punto di passaggio per le centinaia di bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie. Un messaggio rivolto ai più giovani e un invito a stimolare il senso di legalità contro la cultura mafiosa della ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

