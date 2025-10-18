Un medico e infermiere su 3 in Europa ha sintomi di depressione o ansia

Dai dati dello studio MeND emerge che un professionista su 3 ha subito molestie o minacce sul lavoro. E lo stress dei turni si fa sentire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un medico e infermiere su 3 in Europa ha sintomi di depressione o ansia

News recenti che potrebbero piacerti

Azienda Speciale Taormina Social City: manifestazione di interesse per incarichi da infermiere e medico responsabile sanitario: L’Azienda Speciale Taormina Social City, ente strumentale del Comune di Taormina (Messina) ha indetto un avviso pubblico di m - facebook.com Vai su Facebook

“Un #medico e un #infermiere su tre soffre di #depressione. Uno su dieci pensa al suicidio”. I dati shock dell’Oms Europa #Sanità https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=132584… - X Vai su X

Un medico e infermiere su 3 in Europa ha sintomi di depressione o ansia - Secondo un'accurata indagine, in Europa un medico e un infermiere su tre hanno sintomi di depressione e ansia. Secondo msn.com

Un medico o infermiere su tre soffre di depressione. I dati di Oms Europa - È quanto emerge dalla nuova indagine dell'Oms Europa pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale ... Lo riporta doctor33.it

“Un medico e un infermiere su tre soffre di depressione. Uno su dieci pensa al suicidio”. I dati shock dell’Oms Europa - Secondo la più ampia indagine mai condotta in Europa sulla salute mentale del personale sanitario (MeND), realizzata dall’OMS/Europa su oltre 90mila operatori di 29 Paesi. Segnala quotidianosanita.it