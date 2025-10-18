Un mazzo di fiori per i militari morti in un' esplosione | il gesto di un bambino commuove i Carabinieri

"Un singhiozzo trattenuto spezza il silenzio e cattura il mio sguardo. Lui, con il telefono stretto tra le mani e gli occhi lucidi. Sta leggendo una notizia di cronaca sui Carabinieri e, con voce tremante, guarda, poi dice: «Non voglio più che tu vada a lavorare». Resto in silenzio, col cuore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

