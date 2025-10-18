Un libro sulla menopausa

La filosofa Gloria Origgi ha appena scritto un libro, che dà della menopausa una lettura davvero nuova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un libro sulla menopausa

Contenuti che potrebbero interessarti

L'attrice parla del suo nuovo libro, dei 60 anni, della menopausa e conferma: a CTCF userà la parola "genocidio" per Gaza. Da FQmagazine.it - facebook.com Vai su Facebook

Un libro sulla menopausa - La forza vitale dell'orchidea Vanda Coerulea e la tecnologia antietà Orchid Longevity inserite in Orchidée Impériale la Crème de Longevité di Guerlain restituiscono vitalità alle cellule cutanee, ... Riporta vanityfair.it

Menopausa, sei regole per affrontarla: dal sonno all'alimentazione sana alle buone relazioni - Uno stile di vita sano, a volte associato ad altri tipi di trattamenti, aiuta le donne hanno a vivere questa fase della vita in modo consapevole. Riporta corriere.it

Paola Barale e il libro sulla menopausa: “Mi è arrivata a 42 anni a causa di uno choc. Bisogna parlarne” - La conduttrice televisiva Paola Barale presenta a Pinocchio il suo libro "Non è poi la fine del mondo", in cui parla della sua menopausa: "C'è stato un periodo in cui passavo davanti agli scaffali in ... deejay.it scrive