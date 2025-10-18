Un libro su Maria Cosway Lo storico d’arte Lloyd in visita alla Fondazione

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa editrice dell’Università di Yale realizzerà la prima monografia completa dedicata a Maria Cosway e alla sua arte. Protagonista sarà la Fondazione Maria Cosway con l’archivio e le collezioni custodite in via Gorini, che rappresentano la raccolta più ampia e completa al mondo sull’artista, meta costante di studiosi e musei italiani e stranieri. Per approfondire materiali e documenti, la scorsa settimana Stephen Lloyd, storico dell’arte e curatore di fama internazionale, ha trascorso alcuni giorni a Lodi consultando l’archivio della Fondazione e la Biblioteca Laudense. "Collaboro da anni con Francesco Chiodaroli e Luca Marcarini – ha spiegato – e quando Yale mi ha affidato l’incarico, non ho avuto dubbi: qui si trovano le fonti più importanti, tornerò". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un libro su maria cosway lo storico d8217arte lloyd in visita alla fondazione

© Ilgiorno.it - Un libro su Maria Cosway. Lo storico d’arte Lloyd in visita alla Fondazione

Approfondisci con queste news

libro maria cosway storicoUn libro su Maria Cosway. Lo storico d’arte Lloyd in visita alla Fondazione - La casa editrice dell’Università di Yale realizzerà la prima monografia completa dedicata a Maria Cosway e alla sua arte. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Libro Maria Cosway Storico