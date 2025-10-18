Un libro su Maria Cosway Lo storico d’arte Lloyd in visita alla Fondazione

La casa editrice dell’Università di Yale realizzerà la prima monografia completa dedicata a Maria Cosway e alla sua arte. Protagonista sarà la Fondazione Maria Cosway con l’archivio e le collezioni custodite in via Gorini, che rappresentano la raccolta più ampia e completa al mondo sull’artista, meta costante di studiosi e musei italiani e stranieri. Per approfondire materiali e documenti, la scorsa settimana Stephen Lloyd, storico dell’arte e curatore di fama internazionale, ha trascorso alcuni giorni a Lodi consultando l’archivio della Fondazione e la Biblioteca Laudense. "Collaboro da anni con Francesco Chiodaroli e Luca Marcarini – ha spiegato – e quando Yale mi ha affidato l’incarico, non ho avuto dubbi: qui si trovano le fonti più importanti, tornerò". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

