S CIROCCO E IL REGNO DEI VENTI Genere: animazione??12 Regia: Benoît Chieux “Frankenstein”, un mostro diverso prende vita: il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro X Leggi anche › I 24 film proposti dall’Italia per gli Oscar 2026: la lista completa Come Alice, le sorelline Carmen e Juliette, lasciate in custodia a una vicina di casa, scrittrice di fiabe, varcano la soglia (durante la lettura di un libro) ed entrano in un reame fantastico, sferzato dai venti e popolato di creature bizzarre, coccodrilli volanti, minuscole streghe, pupazzetti di legno, una cantante soave. La piccola Carmen e un abitante del Regno Riuscendo anche a dribblare un matrimonio combinato e a liberare il prigioniero Scirocco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un inno al potere dell’immaginazione (e della lettura)