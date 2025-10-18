Un gol per tempo vola il Forlì in Sardegna Apre Franzolini chiude Macrì | è 4° posto
TORRES 0 FORLì 2 TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (21’ st Di Stefano), Sala, Brentan, Scheffer (10’ st Dumani); Lunghi (21’ st Carboni); Diakite (36’ st Mastinu), Starita (10’ st Musso). A disp.: Marano, Petriccione, Nunziatini, Biagietti, Bonin, Masala, Giorico, Idda, Lattanzio. All.: Pazienza. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Spinelli (16’ st Graziani); Franzolini, Menarini (25’ st Scorza), Di Risio (16’ st Ripani); Macrì, Petrelli (25’ st Manuzzi), Farinelli (24’ st S. Saporetti). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Coveri, Pellizzari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
