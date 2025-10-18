Un giro del mondo con la chitarra | Antonino Ielo in concerto ad Arezzo
Arezzo, 18 ottobre 2025 – Il Maestro Antonino Ielo in concerto ad Arezzo. Il chitarrista sarà ospite di Proxima Music in via Severi per presentare il suo ultimo album dal titolo “Apatride, an armenian in Paris” che, proponendo un viaggio sonoro tra confini e culture diverse, nasce per omaggiare l'intensa e poetica opera di Laurent Boutros attraverso una fusione di influenze armene, francesi e mediterranee. Il concerto, a ingresso gratuito, è in programma alle 17.30 di domenica 19 ottobre come momento di apertura del nuovo anno didattico della scuola cittadina che rinnova così il suo duplice impegno nella formazione di allievi di tutte le età e nell'organizzazione di eventi per valorizzare la cultura musicale del territorio con artisti di rilievo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
