Un gesto eroico | I Carabinieri Loreto La Paglia e Pietro Scalzone saranno premiati per aver salvato due giovani a Palmi

Non indossavano la divisa, ma il senso del dovere e la vocazione al servizio li hanno spinti a un gesto che ha sfiorato l'eroismo. Il brigadiere Loreto La Paglia e il vice brigadiere Pietro Scalzone, due Carabinieri liberi dal servizio, si sono tuffati tra le onde impetuose della Tonnara di Palmi per salvare due ragazze trascinate al largo da forti correnti marine. La più grande delle due, di 14 anni, era già priva di sensi, ma grazie alle manovre di rianimazione praticate sul posto, ha ripreso conoscenza. Oggi entrambe le giovani stanno bene, si sono riprese da quel grande spavento. Era un caldo pomeriggio di luglio quando i due militari, presenti sulla spiaggia con le famiglie, hanno sentito le urla disperate dei bagnanti.

