Un film sui giudici che scrissero la storica sentenza del Maxiprocesso | presentato La camera di consiglio
"L'idea è nata perché nessuno conosceva la camera di consiglio perché si parla sempre di Maxiprocesso, ma i giovani non ne sanno nulla: attraverso questo film si spera che le persone se ne ricordino perché è stato il primo caso in cui si è potuto affermare e asserire che la mafia esiste". A dirlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
