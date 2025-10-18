Un figlio davvero illustre della città | al via le iniziative per ricordare Angelo Masini
Si avvicina il 2026, anno che per Forlì significherà anche il centesimo anniversario della morte del grande tenore forlivese Angelo Masini, deceduto il 28 settembre 1926. L'anniversario coincide con i cent'anni di storia dell'Istituto musicale Angelo Masini, sorto proprio grazie ad un generoso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
