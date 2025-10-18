I confini tra realtà e fantascienza si assottigliano nel documentario The Age of Disclosure, che promette di portare alla luce ottant'anni di segreti sugli UFO. Nel documentario The Age of Disclosure, in arrivo su Prime Video il 21 novembre, il Segretario di Stato americano Marco Rubio rivela che oggetti non identificati hanno sorvolato impianti nucleari statunitensi. Il film, diretto da Dan Farah, punta a svelare decenni di segreti governativi sugli UFO. Rivelazioni oltre la Terra: la voce di Marco Rubio Nel trailer appena diffuso di The Age of Disclosure, il Segretario di Stato Marco Rubio pronuncia una frase che ha sconvolto gli USA: "Abbiamo avuto ripetuti episodi di qualcosa che si muove nello spazio aereo sopra impianti nucleari riservati - e non siamo noi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Un documentario sconvolge gli USA: anche il Segretario di Stato ammette la presenza di UFO