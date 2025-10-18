Un detenuto è morto misteriosamente nel carcere di Monza | tre persone indagate
Un detenuto di 63 anni è morto all'interno del carcere di Monza. Tre persone sono state indagate. Si tratta del compagno di cella, che lo avrebbe colpito all'addome durante un litigio, di un medico e un infermiere per un'ipotetica condotta omissiva.
