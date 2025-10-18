Un concerto per i 45 anni dell’Avo e libri per i piccoli pazienti delle Scotte

Bellissimo gesto di generosità per l’AVO di Siena, Associazione Volontari Ospedalieri, per i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Sono stati donati dei libri alla Biblioteca del Dipartimento della Donna e dei bambini, situata al lotto 4 piano -1, con il professor Francesco Molinaro, direttore della Chirurgia pediatrica, che ha accolto e ringraziato il presidente dell’AVO Daniele Poggialini. Inoltre sono stati consegnati al personale degli ambulatori pediatrici, situati al lotto 4 piano -5, altri libri e quaderni da colorare, sempre per i piccoli pazienti dell’Aou Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

