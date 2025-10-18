Un ciclo di webinar per formare sindaci assessori e consiglieri di tutta la Sicilia

Dieci incontri online per formare sindaci, assessori e consiglieri di tutta la Sicilia. Partirà lunedì 20 ottobre la nona edizione del corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali. Un appuntamento che ogni anno coinvolge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

AISM avvia un ciclo di 7 webinar dedicati alle persone con SM e patologie correlate, familiari e caregiver utili per comprendere come funzionano i servizi territoriali, cosa è necessario fare per esercitare il diritto alla cura e all’assistenza e quindi partecipare più - facebook.com Vai su Facebook

Il 16/10 ultimo appuntamento del ciclo di webinar gratuiti per le imprese Open Webinar, a cura di Finlombarda e promosso da Regione Lombardia. Tema del webinar “La Trasformazione digitale delle Supply Chain globali”. Per info e iscrizioni http://reglomb. - X Vai su X

Ciclo di incontri con i sindaci sulle Comunità energetiche - Approfondire il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, per comprendere le potenzialità e le opportunità per il territorio di quello che l'assessorato all'ambiente della Regione Umbria ha ... Si legge su ansa.it

Ciclo dei rifiuti, l'Assemblea dei sindaci: «Sì a più micro-impianti» - Lo ha deciso l’Assemblea dei sindaci riunitasi ieri pomeriggio in Provincia con, all’ordine del giorno, ... Segnala quotidianodipuglia.it

Sanità, prosegue a Genova ciclo conferenze dei sindaci di Asl - Dopo La Spezia e Chiavari ha fatto tappa anche a Genova il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl che l'assessore alla Sanità e alle politiche sociali Massimo Nicolò ha voluto per confrontarsi con il ... Segnala ansa.it