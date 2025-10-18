Un ciclista spagnolo è stato bandito a vita dalla Cina per colpa di un’emoji
Il ciclista spagnolo Mario Aparicio, corridore del team Burgos-Burpellet BH, è stato escluso dal Tour de Mentougou in Cina,ma soprattutto – come riporta il giornale Cadena SER – espulso e bandito a vita dal territorio cinese per colpa di un post su Strava ritenuto offensivo dalle autorità locali. Dopo la prima tappa della corsa, e dopo che la sua squadra aveva appena completato una storica tripletta, Aparicio si è congratulato con i suoi compagni di squadra, pubblicando il percorso della sua corsa su Strava (app dove si condividono i propri allenamenti) accompagnato da due emoji: una bandiera cinese e una testa di maiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
