Un carico di lusso fermato in dogana | nei furgoni ucraini carne alcol e 7 chili di caviale
Un carico di lusso, ma senza le dovute carte in regola. Sessantadue chili di carne, sette chili e mezzo di caviale e una quantità imprecisata di alcolici: è quanto hanno scoperto le guardie di confine svizzere dopo aver fermato due furgoni con targhe ucraine, intercettati a Novazzano poco dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
