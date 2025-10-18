Un candidato alla Regione Campania sta usando l’IA per dialogare coi cittadini
Un assistente virtuale sempre attivo, capace di rispondere, dialogare e raccogliere idee dal territorio: così il candidato Marco Esposito sperimenta il primo AI Agent politico al mondo, sviluppato a Napoli da InnoverAI. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Alberto Stefani candidato presidente della Regione del Veneto incontra le comunità terapeutiche padovane e sostiene le richieste di maggiore collaborazione tra pubblico e privato per rafforzare la rete dei servizi. #dipendenze #recupero #sostanze - facebook.com Vai su Facebook
Un candidato alla Regione Campania sta usando l’IA per dialogare coi cittadini - Un assistente virtuale sempre attivo, capace di rispondere, dialogare e raccogliere idee dal territorio: così il candidato Marco Esposito sperimenta il primo ... Da repubblica.it
Arriva l’ufficialità: Edmondo Cirielli candidato presidente della regione Campania - Fratelli d'Italia candida il viceministro Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Lo riporta infocilento.it
Elezioni regionali, Cirielli candidato del Centrodestra: sfiderà Fico e Granato - “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Scrive internapoli.it