Un buon Lecce sbatte sul Sassuolo | pochi spunti davanti è 0-0

Quotidianodipuglia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai punti avrebbe meritato il Lecce, ma il calcio - si sa - non si gioca ai punti. E allora la bella prestazione dei salentini contro un Sassuolo piuttosto abulico vale solo un punto. Resta la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

un buon lecce sbatte sul sassuolo pochi spunti davanti 232 0 0

© Quotidianodipuglia.it - Un buon Lecce sbatte sul Sassuolo: pochi spunti davanti, è 0-0

News recenti che potrebbero piacerti

buon lecce sbatte sassuoloLA CRONACA – Il Lecce non soffre, ci prova ma non punge. Con il Sassuolo senza gol - Terzo risultato utile ed un pizzico di amaro in bocca per il Lecce, fermato sullo 0- Secondo salentosport.net

buon lecce sbatte sassuoloDiretta Lecce Sassuolo/ Streaming video tv: per confermare il buon momento! (Serie A, oggi 18 ottobre 2025) - Diretta Lecce Sassuolo streaming video tv: entrambe le squadre hanno vinto prima della sosta, Eusebio Di Francesco è il grande ex della sfida. Come scrive ilsussidiario.net

buon lecce sbatte sassuoloLecce-Sassuolo diretta, inizia la ripresa - Eusebio Di Francesco cerca il terzo risultato utile di fila, Fabio Grosso invece va a caccia della terza vittoria consecutiva. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Buon Lecce Sbatte Sassuolo