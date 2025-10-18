Un buon Lecce sbatte sul Sassuolo | pochi spunti davanti è 0-0
Ai punti avrebbe meritato il Lecce, ma il calcio - si sa - non si gioca ai punti. E allora la bella prestazione dei salentini contro un Sassuolo piuttosto abulico vale solo un punto. Resta la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
