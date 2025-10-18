Un boato e poi la scossa ancora paura ai Campi Flegrei
Ancora un terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro nel cuore dei Campi Flegrei, misurato dall'Ingv a circa 3km di profondità, nei pressi di via Vecchia Luciano, non distante dalla Tangenziale, ad Arco Felice.La scossa è stata sentita distintamente in tutti i Campi Flegrei ma anche a Fuorigrotta.
