Un boato e poi la scossa ancora paura ai Campi Flegrei

Ancora un terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro nel cuore dei Campi Flegrei, misurato dall'Ingv a circa 3km di profondità, nei pressi di via Vecchia Luciano, non distante dalla Tangenziale, ad Arco Felice.La scossa è stata sentita distintamente in tutti i Campi Flegrei ma anche a Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

