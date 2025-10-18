Un appuntamento che si rinnova A Vellano la Sagra delle frugiate Due domeniche di grande festa

A Vellano si rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno, quello con la sagra delle frugiate, di cui il locale circolo ricreativo e culturale intitolato a Sandro Maltagliati organizza la cinquantasettesima edizione, con i patrocini di Comune di Pescia e Provincia di Pistoia. Il 19 e 26 ottobre la festa delle castagne richiamerà in paese il pubblico della grandi occasioni, con tante iniziative collaterali. Domenica 19, alle 10, sarà aperto il mercatino, e inizieranno le visite al Museo del cavatore e del minatore e alla mostra dedicata al mondo del lupo, al primo piano del circolo. Aperti anche i punti gastronomici dove gustare necci con ricotta e nutella, castagnaccio, frittelle e bomboloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

