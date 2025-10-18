Un anno dalla morte di Moussa Diarra corteo per chiedere giustizia

Centinaia di persone, tra cui molti cittadini maliani arrivati da diverse parti d'Italia, hanno sfilato questo pomeriggio, 18 ottobre, a Verona in una manifestazione organizzata per ricordare Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali morto il 20 ottobre dello scorso anno davanti alla stazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

