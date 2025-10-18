Un anno dalla morte di Moussa Diarra corteo per chiedere giustizia
Centinaia di persone, tra cui molti cittadini maliani arrivati da diverse parti d'Italia, hanno sfilato questo pomeriggio, 18 ottobre, a Verona in una manifestazione organizzata per ricordare Moussa Diarra, il 26enne originario del Mali morto il 20 ottobre dello scorso anno davanti alla stazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Moussa Diarra, ucciso da un poliziotto davanti alla stazione: un centinaio di maliani in corteo per chiedere giustizia - A quasi un anno dalla morte del maliano di 26 anni ucciso da un agente della polizia Ferroviaria dopo una ... Lo riporta msn.com
VERONA: MOBILITAZIONE NAZIONALE A UN ANNO DALL’OMICIDIO DI MOUSSA DIARRA – VOCI DAL CORTEO - Manifestazione a Verona per chiedere, un anno dopo, verità e giustizia per Moussa Diarra, giovane maliano di 26 anni, ucciso alla stazione Porta Nuova di Verona da un agente della Polfer il 20 ottobre ... Segnala radiondadurto.org
Moussa Diarra ucciso in stazione a Verona, la manifestazione un anno dopo: «Troppo il silenzio sulle indagini» - Il 20 ottobre 2024 il giovane di 26 anni, in preda a delirio e armato di coltelli, fu raggiunto dal colpo di pistola di un agente ora indagato per eccesso di legittima difesa. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it