un anno con la nazione abbonamento digitale tutte le notizie in un clic

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali, la cronaca e lo sport delle nostre città. E’ l’opportunità offerta dall’abbonamento digitale a tutti i contenuti del sito lanazione.it raggiungibile da qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone. Il tutto con un costo assolutamente concorrenziale e un’offerta attivabile solo per pochi giorni per celebrare la quinta edizione del Festival Luce! di Qn-La Nazione, che si è aperto ieri e proseguirà oggi a Firenze, palazzo Vecchio. Due giorni di confronto, riflessione, dibattito su diritti, inclusione, autenticità: tutto questo è il Festival di Luce!. 🔗 Leggi su Lanazione.it

