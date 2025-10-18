Un album da colorare per far scoprire agli studenti delle elementari l' artigianato piemontese
Un album da colorare per far (ri)scoprire i lavori artigianali agli studenti delle scuole elementari del Piemonte.L'album si chiama "I Mestieri dell'artigianato" e raffigura la sagoma di 27 artigiani, una per ogni mestiere, corredata da una filastrocca inedita. Sarà distribuito nelle scuole. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
