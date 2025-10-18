Un albero per la salute piantato nel cortile dell’ospedale di Ostuni
OSTUNI - Anche l’ospedale Papa Francesco di Ostuni, dopo il Perrino di Brindisi l’anno scorso, parteciperà alla terza edizione del progetto nazionale “Un albero per la salute”, l’iniziativa promossa dai carabinieri del comando Tutela per la biodiversità e dalla Fadoi (Federazione delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Quanto incide sulla #salute dei #residenti un #albero in #città? #TheLancetPlanetaryHealth spiega che un aumento del 5% di superficie alberata urbana riduce gli inquinanti atmosferici fino ad evitare impatti importanti su salute dei cittadini @istsupsan - X Vai su X
LTV NEWS: LUINO: L'OSPEDALE LANCIA "UN ALBERO PER LA SALUTE", LAVENO: CAOS VIABILITÀ IN CENTRO!!! - facebook.com Vai su Facebook
“Un albero per la salute” all’Ospedale. Sarà la sentinella degli studiosi - La giornata si aprirà con un incontro di approfondimento, condotto da Barbara Zanetti, nella Sala Balduzzi Riva di Villa Maria, con interventi di esperti e professionisti, tra cui Tiziana Marcella ... Da msn.com
Sanità: in ospedale Giglio Cefalù piantato albero delle idee - E' stato piantato oggi nell'area di ingresso della Fondazione Giglio di Cefalù "L'albero delle idee". ansa.it scrive
Piantato l’albero degli alunni dell’ex 5ªA - Gli studenti della De Amicis avevano vinto un contest sulla tutela dell’ambiente, ora si prenderanno cura di un acero Un nuovo acero fa bella mostra di sé nel cortile della scuola media Marinelli di ... Riporta ilrestodelcarlino.it