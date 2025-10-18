un 22enne ottiene il cognome della madre il tar sicilia condanna la prefettura

Un giovane di Trapani ottiene il cambio del cognome paterno con quello materno, dopo una lunga battaglia legale durata quattro anni. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha imposto alla Prefettura di Trapani non solo di accogliere la richiesta, ma anche di pagare le spese processuali, segnando una vittoria importante per il diritto all’identità personale. Il caso nasce nell’ottobre 2021, quando il giovane presenta istanza per modificare il cognome. La Prefettura di Trapani risponde solo dopo un’attesa di un anno e mezzo, negando la richiesta nel 2023 con una motivazione basata sull’eccezionalità del cambio, consentito solo per “situazioni oggettivamente rilevanti” e “solide motivazioni”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

