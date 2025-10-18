Ultras rimane a terra dopo gli scontri | Pisa-Verona le urla dei residenti

Pisa, 18 ottobre 2025 – Un uomo rimane a terra, immobile, tra le urla dei residenti. È quello che si vede in uno dei tanti video ripresi durante gli scontri tra ultras del Pisa e del Verona. Nel filmato si vedono alcuni tifosi avvicinarsi per prestargli i primi soccorsi, tentando di aiutarlo a rialzarsi. Dopo pochi istanti però i presenti si allontanano rapidamente. Dalla finestra di un’abitazione una donna urla: “Lo hanno ammazzato”. A quanto risulta però, il ferito non sarebbe in gravi condizioni. I violenti scontri tra ultras del Pisa e del Verona sono avvenuti poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 18 ottobre, in via Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

