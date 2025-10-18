Ultimo schiaffo la recensione del film di Matteo Oleotto

Comingsoon.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il friulano Matteo Oleotto torna al cinema con questo film sospeso a-la-Coen tra commedia, noir e dramma. Presentato in Alice nella Città, arriverà al cinema con il 2026. La recensione di Ultimo schiaffo di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ultimo schiaffo la recensione del film di matteo oleotto

© Comingsoon.it - Ultimo schiaffo, la recensione del film di Matteo Oleotto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ultimo schiaffo, la recensione del film di Matteo Oleotto - Presentato in Alice nella Città, arriverà al cinema con il 2026. Riporta comingsoon.it

ultimo schiaffo recensione filmUltimo Schiaffo: il Natale, la neve e la sfida del set secondo il regista Matteo Oleotto - Matteo Oleotto, il regista di Ultimo Schiaffo presentato ad Alice nella Città, ci ha raccontato la genesi del suo film come un tentativo di concentrare in ... Lo riporta ciakmagazine.it

LA TRAMA DI ULTIMO SCHIAFFO - Ultimo Schiaffo, scheda del film di Matteo Oleotto, con Massimiliano Motta, Adalgisa Manfrida e Giuseppe Battiston, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere i ... Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Schiaffo Recensione Film