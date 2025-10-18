Ultimo appuntamento con Quattro passi in certosa con i protagonisti del bel canto della Bologna dell' 800
Voci che non si sono mai spente, storie scolpite nella pietra, melodie che attraversano il tempo.Nel cuore della Certosa di Bologna, uno dei luoghi più affascinanti e silenziosi della città, prende vita il quarto e ultimo appuntamento del ciclo Quattro passi in Certosa: una visita guidata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
Sabato 18 ottobre ultimo appuntamento con “Le prime 2 erre” Sarà l’occasione per inaugurare la rete del bookcrossing cittadino Il programma della giornata: Associazione Genitori Ciampino – Ciclofficina – Spazio dedicato alla manutenzione delle bicic - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo appuntamento con “Quattro passi in Certosa con i protagonisti del bel canto della Bologna dell’800” - ?? Quattro passi in Certosa con i protagonisti del bel canto dell’Ottocento Sabato 18 ottobre 2025 | ?? Ore 10. Riporta liquidarte.it
A settembre l’appuntamento è con ‘Quattro Passi di Cultura’ - Quattro nuovi appuntamenti in programma a settembre, organizzate dalle Amministrazioni comunali di Costa di Mezzate, Pedrengo, Scanzorosciate e San Paolo d’Argon, in collaborazione con Terre del ... Secondo bergamonews.it
‘Quattro passi nella storia’, si parte Già tutto esaurito per il debutto - Inizia oggi, da Piazza del Campo, il viaggio nel tempo in quattro puntate condotto da Raffaele Ascheri (foto) nel centro cittadino. Scrive lanazione.it