Ultimo appuntamento con Quattro passi in certosa con i protagonisti del bel canto della Bologna dell' 800

Voci che non si sono mai spente, storie scolpite nella pietra, melodie che attraversano il tempo.Nel cuore della Certosa di Bologna, uno dei luoghi più affascinanti e silenziosi della città, prende vita il quarto e ultimo appuntamento del ciclo Quattro passi in Certosa: una visita guidata.

