Ukulele del sorriso C’è la firma di Mogol

TODI – Un progetto solidale che punta a raccogliere fondi per sostenere le associazioni di musica e musicoterapia attive negli ospedali, trasformando un piccolo strumento in un grande gesto di solidarietà. Si tratta di "Ukulele del Sorriso", un'iniziativa ideata dal giovane tuderte e chitarrista Gabriele Sagone e promossa dall'associazione Comunarte, che segna un altro traguardo straordinario, aggiungendo un nuovo partner, un partner d'eccezione. Mogol, leggenda della musica italiana e paroliere di alcune delle canzoni più importanti della storia musicale, ha firmato l'ukulele solidale che sarà messo all'asta per sostenere la musica negli ospedali pediatrici.

