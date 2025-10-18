Ue | I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin
Ciascuno dei 27 Paesi Ue può decidere l’apertura di un corridoio aereo per consentire a Vladimir Putin, destinatario di mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale, di volare in Ungheria per l’incontro con Donald Trump, che si terrà Budapest. Lo ha riferito un portavoce della Commissione europea, spiegando che il blocco dello spazio aereo europeo nei confronti dei velivoli russi «resta formalmente in vigore» e che «spetta ai governi nazionali autorizzare eccezioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
