Ue Campania tra le tre regioni a più alto rischio povertà

18 ott 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania è una delle tre regioni Ue con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale. Lo attestano i dati Eurostat del 2024, appena diffusi. Dopo la Guyana francese (59,5%) e la Calabria (48,8%), la Campania registra infatti il 43,5%. Un dato in lieve calo dal 2023 (44.4%). Nel 2024, la terza percentuale più elevata è della città autonoma di Melilla (44,5%), enclave spagnola in Marocco. Appena dietro la Campania c’è Ceuta (42,2%), altra città autonoma spagnola in terra marocchina. Questi cinque tassi sono più del doppio della media Ue (21%). Non sono messe bene neanche Sicilia (40,9%) e Puglia (37,7%). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

