Ucraina Zelensky dopo l' incontro con Trump | La prima cosa è il cessate il fuoco

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato che è giunto il momento di un cessate il fuoco e di portare avanti i negoziati. “Il presidente ha ragione, dobbiamo fermarci dove siamo e poi parlare ”, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino è arrivato alla Casa Bianca alle 13.25 di venerdì, accolto dai membri dell’esercito statunitense. È il quarto incontro tra Zelensky e Trump, nel tentativo di risolvere la guerra della Russia in Ucraina. Giovedì Trump ha parlato separatamente al telefono con Putin e ha in programma di incontrarlo tra circa due settimane a Budapest, in Ungheria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky dopo l'incontro con Trump: "La prima cosa è il cessate il fuoco"

Approfondisci con queste news

Il presidente Trump ha detto ieri di augurarsi che l’Ucraina non abbia bisogno dei missili a lungo raggio Tomahawk che Zelensky sperava di ottenere dalla Casa Bianca. «Vorrei piuttosto che la guerra avesse fine». È stato il terzo incontro in 9 mesi tra Trump e - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Trump gela Zelensky: "La guerra finisca senza i Tomahawk". Il tycoon esclude un vertice a tre. Zelensky: "Punto su Donald". Axios: "Incontro teso, concluso bruscamente dopo due ore e mezzo. Il presidente Usa è stato duro". #ANSA - X Vai su X

Trump blocca Zelensky: «Niente missili Tomahawk per l’Ucraina». Incontro “teso” tra i due leader - Il presidente Usa attende di parlare con Putin la prossima settimana a Budapest ... Segnala unionesarda.it

Trump, l'incontro di due ore e mezzo con Zelensky e il brusco saluto: «Abbiamo finito» - Dopo l'incontro alla Casa Bianca il presidente ucraino ha chiamato i leader europei. Da corriere.it

"Incontro teso, Trump è stato duro. Poi Zelensky ha chiamato gli alleati": i dietro le quinte del 'no' sui Tomahawk - Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere", ha scritto Trump in un post subito dopo il colloquio. Lo riporta today.it