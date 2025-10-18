Ucraina Washington Post | Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk per fermare la guerra
Durante una telefonata avvenuta due giorni fa, Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che l’Ucraina ceda il pieno controllo del Donetsk, una regione strategicamente vitale nell’est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani. Il presidente russo ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione della capitale, Kiev. Secondo i funzionari citati dal quotidiano Usa, l’insistenza di Putin sul Donetsk dimostra che il presidente russo non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro rispetto alle richieste avanzate in passato – le stesse che hanno paralizzato ogni tentativo di negoziazione – nonostante l’ottimismo di Trump sulla possibilità di raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Open.online
