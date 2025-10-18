Ucraina Ungheria accoglierà Putin | da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio del vertice Trump-Putin a Budapest ha spiazzato tutti in Europa. Con il governo ungherese che gongola per la rivincita dopo anni di esclusione dai tavoli europei per la sua linea anti-ucraina. E un grattacapo per l’Ue, dove vige il divieto di sorvolo di aerei russi, e resta l’obbligo per l’Ungheria di rispettare il mandato di arresto per crimini di guerra verso Putin emesso dalla Corte penale internazionale. A Budapest l’accoglienza di Orban. L’Esecutivo guidato dal sovranista Viktor Orban “ accoglierà con favore ” Putin, ribadisce il ministro degli Esteri Péter Szijjartó, precisando che non è necessaria l’approvazione di alcuna istituzione o alleato per ospitare il presidente russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina ungheria accoglier224 putin da budapest no ad arresto come chiesto dalla cpi

© Lapresse.it - Ucraina, Ungheria accoglierà Putin: da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi

Argomenti simili trattati di recente

ucraina ungheria accoglier224 putinUcraina, Ungheria accoglierà Putin: da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi - E un grattacapo per l’Ue, dove vige il divieto di sorvolo di aerei russi, e resta l’obbligo ... Segnala lapresse.it

ucraina ungheria accoglier224 putinPutin in Ungheria imbarazza l'Ue, sanzioni a rischio - Vladimir Putin nel cuore della Mitteleuropa. Segnala ansa.it

ucraina ungheria accoglier224 putinVertice Putin-Trump a Budapest, gli esperti: “Così lo zar vuole umiliare l’Europa e prendere tempo in Ucraina” - La telefonata russa e il summit di Budapest segnano una nuova fase di pressione strategica: "Mosca cerca di dividere Usa ed Europa e mantenere l’iniziativa ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Ungheria Accoglier224 Putin