Ucraina Ungheria accoglierà Putin | da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi
L’annuncio del vertice Trump-Putin a Budapest ha spiazzato tutti in Europa. Con il governo ungherese che gongola per la rivincita dopo anni di esclusione dai tavoli europei per la sua linea anti-ucraina. E un grattacapo per l’Ue, dove vige il divieto di sorvolo di aerei russi, e resta l’obbligo per l’Ungheria di rispettare il mandato di arresto per crimini di guerra verso Putin emesso dalla Corte penale internazionale. A Budapest l’accoglienza di Orban. L’Esecutivo guidato dal sovranista Viktor Orban “ accoglierà con favore ” Putin, ribadisce il ministro degli Esteri Péter Szijjartó, precisando che non è necessaria l’approvazione di alcuna istituzione o alleato per ospitare il presidente russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
