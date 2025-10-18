Ucraina Trump | La guerra può finire presto senza i missili Tomahawk | Il tycoon esclude un vertice a tre | Troppo odio tra Putin e Zelensky

Il presidente ucraino, ricevuto per la terza volta alla Casa Bianca, ha detto: "Serve il cessate il fuoco, noi siamo pronti a parlare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "La guerra può finire presto senza i missili Tomahawk" | Il tycoon esclude un vertice a tre: "Troppo odio tra Putin e Zelensky"

