Ucraina Trump | Kiev e Mosca si fermino Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

''Lasciamo che entrambi rivendichino la vittoria, lasciamo che sia la storia a decidere'', ha dertto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, Trump: Kiev e Mosca si fermino. Confini territoriali sono stati definiti dalla guerra

