Il presidente Usa Donald Trump venerdì ha invitato Kiev e Mosca a “fermarsi dove sono” e a porre fine alla loro brutale guerra dopo un lungo incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La frustrazione di Trump per il conflitto è emersa ripetutamente nei nove mesi trascorsi dal suo ritorno in carica, ma con i suoi ultimi commenti sembra che stia tornando nella direzione di spingere l’Ucraina a rinunciare a riconquistare le terre perse a favore della Russia. Dopo essere arrivato in Florida, dove trascorrerà il fine settimana, Trump ha esortato entrambe le parti a “fermare immediatamente la guerra” e ha lasciato intendere che Mosca dovrebbe mantenere il territorio sottratto a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Kiev e Mosca si fermino, basta guerra"