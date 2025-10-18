Ucraina Trump esorta Zelensky a ‘fare accordo’ con Putin e frena su invio Tomahawk

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha esortato l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, raffreddando le speranze di Kiev di ottenere missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti. Dopo l'atteso incontro alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato su Truth Social che "è tempo di fermare le uccisioni e fare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

