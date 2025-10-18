Third time lucky? Potremmo forse dire questo di Volodymyr Zelensky, reduce ieri dal suo terzo faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca. Il leader ucraino è sembrato indubbiamente più a suo agio rispetto ai due precedenti incontri. Nel primo, a febbraio scorso, si era presentato “senza avere le carte” in mano ed era finito sulla sedia degli accusati venendo”schiaffeggiato” verbalmente sia da Trump che da Vance. Nel secondo, ad agosto insieme agli altri leader europei, era andata meglio ma la sua partecipazione era stata messa in ombra da un Trump gongolante per il presunto successo portato a casa dal vertice di Anchorage con Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Formiche.net

Ucraina, perché per Trump è il momento dell'all-in. La versione di Castellaneta