Ucraina perché per Trump è il momento dell’all-in La versione di Castellaneta
Third time lucky? Potremmo forse dire questo di Volodymyr Zelensky, reduce ieri dal suo terzo faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca. Il leader ucraino è sembrato indubbiamente più a suo agio rispetto ai due precedenti incontri. Nel primo, a febbraio scorso, si era presentato “senza avere le carte” in mano ed era finito sulla sedia degli accusati venendo”schiaffeggiato” verbalmente sia da Trump che da Vance. Nel secondo, ad agosto insieme agli altri leader europei, era andata meglio ma la sua partecipazione era stata messa in ombra da un Trump gongolante per il presunto successo portato a casa dal vertice di Anchorage con Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Ucraina, #Trump: "Deluso da Putin, non so perché continui guerra" - X Vai su X
Perché è impossibile armarsi contro i droni russi senza l'Ucraina. L’integrazione di Kyiv nella sicurezza europea è un fatto compiuto. La difesa congiunta è l'unica soluzione. Di David Carretta - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, le giravolte di Trump - Ma è importante sottolineare che Donald Trump ha cambiato posizione sull’Ucraina. Segnala repubblica.it
Trump: Ucraina può riconquistare i territori, Paesi Nato abbattano jet russi che sconfinano - 31 russi sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione, mettendo l'Europa in stato di massima allerta Il ... Da it.euronews.com
Guerra Ucraina Russia, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni a Mosca" - Pesante bilancio del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Secondo tg24.sky.it