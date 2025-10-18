Ucraina Merz | L' Europa ha ancora molto da fare per porre fine alla guerra
Per porre fine alla guerra in Ucraina l’Europa deve fare ancora tanto. Ne è convinto Friedrich Merz, cancelliere della Germania che ieri sera ha parlato al telefono con il leader di Kiev Volodymyr Zelensky al termine del suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. “La visita non è andata come sperava. Credo di poterlo dire qui. Dimostra anche che noi europei abbiamo ancora molto da fare per porre fine il più rapidamente possibile a questa guerra”, ha affermato Merz mentre si trovava nella città tedesca di Meschede. “Questo conflitto potrebbe finire entro 24 ore se l’Ucraina smettesse di combattere e consegnasse il Paese alla Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
