Ucraina l' Ue | I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin

I missili da crociera a lungo raggio Tomahawk tornano al centro della scena nella guerra tra Ucraina e Russia. È l'Editorial Board del Wall Street Journal questa volta a esortare il presidente Usa Donald Trump a consegnarli all'Ucraina, con un articolo di opinione pubblicato oggi. "Date i Tomahawk all'Ucraina, signor Presidente", è il titolo del pezzo in cui si argomenta che i missili potrebbero "essere un punto di forza per la pace, alterando la capacità di Vladimir Putin di portare avanti la sua guerra estenuante". Ieri il presidente Usa, ricevendo Volodymyr Zelesnky alla Casa Bianca, ha affermato che "la speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e ha rimarcato che gli Stati Uniti ne "hanno bisogno" e che non possono rimanere senza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

