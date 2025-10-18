Ucraina l' Ue | I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin
I missili da crociera a lungo raggio Tomahawk tornano al centro della scena nella guerra tra Ucraina e Russia. È l'Editorial Board del Wall Street Journal questa volta a esortare il presidente Usa Donald Trump a consegnarli all'Ucraina, con un articolo di opinione pubblicato oggi. "Date i Tomahawk all'Ucraina, signor Presidente", è il titolo del pezzo in cui si argomenta che i missili potrebbero "essere un punto di forza per la pace, alterando la capacità di Vladimir Putin di portare avanti la sua guerra estenuante". Ieri il presidente Usa, ricevendo Volodymyr Zelesnky alla Casa Bianca, ha affermato che "la speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e ha rimarcato che gli Stati Uniti ne "hanno bisogno" e che non possono rimanere senza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Altri dieci Paesi della Nato hanno deciso di aderire alla nuova iniziativa battezzata "Purl", creata per acquistare armi dagli Stati Uniti al fine di sopperire alle carenze di forniture a favore dell'Ucraina ? https://l.euronews.com/Ph8F - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’aggressione russa all’#Ucraina, le azioni di Mosca preoccupano anche i Paesi #Ue. Particolarmente alta l’allerta nella confinante #Finlandia, il Paese con più rifugi sotterranei nell’UE. All’interno vere e proprie città con parcheggi, scuole, palestre. @V - X Vai su X
Ucraina, l'Ue: "I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin" - Il Wsj esorta Trump a fornire i missili Tomahawk ... Scrive msn.com
Ue: "I Paesi membri possono autorizzare un corridoio aereo per Putin" - Ue: Paesi possono autorizzare corridoio aereo per Putin "I Paesi membri possono concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo europeo" nei confronti della Russia: spetta ai governi na ... Come scrive msn.com
UCRAINA: Ue, 3,5 mld euro per Paesi membri che accolgono rifugiati - Nell'ambito degli sforzi volti a sostenere l'Ucraina in seguito all'invasione della Russia, gli ambasciatori presso l'Ue hanno approvato una proposta che consente agli Stati membri ... Come scrive milanofinanza.it